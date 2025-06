Tra fede e creatività antica Così l’Infiorata trasforma i borghi

Tra fede e creatività, Montefiore dell’Aso si trasforma in un incantevole quadro di fiori durante l’Infiorata, una tradizione antica rivisitata con passione e dedizione. Questo evento, che coinvolge tutto il borgo, celebra non solo la bellezza dei petali ma anche la storia e l’identità di questa comunità. Un’occasione unica per lasciarsi catturare dalla magia di un villaggio che si riscopre ogni anno più affascinante e vivo.

ll piccolo borgo di Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno), inserito nel club dei Borghi più Belli d’Italia, oggi e domani si trasformerà in una vera e propria tela fiorita, creando un’esperienza che coinvolge l’intera comunità fin dai primi anni Trenta del Novecento. Una tradizione antica che, grazie all’impegno e alla passione degli abitanti, ha conosciuto una nuova fioritura agli inizi degli anni Duemila. Strade e piazze si vestono di petali, trasformandosi in opere d’arte effimere: espressioni di fede, identità e creatività collettiva. Straordinari tappeti realizzati con fiori freschi o secchi e da molteplici materiali naturali adorneranno le caratteristiche vie del borgo storico in un alternarsi di raffigurazioni sacre, ispirati al tema ‘Gesù è per noi fonte di speranza’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra fede e creatività antica . Così l’Infiorata trasforma i borghi

