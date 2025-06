Totti accusato di abusivismo dal Comune

La battaglia legale tra Francesco Totti e il Comune di Roma si infittisce: nonostante la vittoria in tribunale, l’amministrazione ha fatto ricorso, accusando l’ex capitano giallorosso di aver costruito una dependance abusiva nella sua villa all’Axa. Una vicenda che scuote l’opinione pubblica e mette in discussione le regole del gioco nel nostro paese, dimostrando come anche le stelle dello sport possano trovarsi coinvolte in controversie delicate e controverse.

