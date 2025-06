Toscana Pride | la festa arcobaleno invade Prato Organizzatori | In 30mila contro l’odio

Toscana Pride ritorna a Prato, trasformando la città in un vibrante arcobaleno di speranza e solidarietà. Con oltre 30mila partecipanti, l’evento si conferma come un potente messaggio di lotta contro l’odio e per i diritti LGBTQIA+. Gli organizzatori annunciano: “Continueremo a scegliere città toscane dove c’è ancora bisogno di Pride, affinché nessuno debba vivere nell’ombra o subire discriminazioni a causa della propria identità."

"Abbattiamo muri, tessiamo futuri": lo slogan del Toscana Pride che si terrà il 21 giugno - Il "Toscana Pride" 2025 si prepara a conquistare le strade di Prato il 21 giugno, con lo slogan “Abbattiamo muri, tessiamo futuri”.

