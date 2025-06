Toscana Pride 2025 Lega Salvini vs alleato Tomasi | No a patrocinio istituzionale

Il Toscana Pride 2025, in programma il 21 giugno a Prato e Pistoia, sta scatenando un acceso dibattito politico. La Lega Salvini Toscana, guidata dal coordinatore Luca Baroncini, si oppone fermamente al patrocinio istituzionale dell’evento, ribadendo la propria linea conservatrice sui valori di famiglia. Un confronto che mette in luce le tensioni tra diverse anime politiche e culturali della regione, alimentando una discussione che si farà sentire anche oltre i confini toscani.

Toscana Pride 2025 di scena sabato 21 giugno a Prato e Pistoia, scoppia il caso con un comunicato del direttivo regionale Lega Salvini Toscana, coordinatore Luca Baroncini. “Nel corso della riunione del Direttivo regionale, la Lega Toscana ha ribadito la propria netta contrarietĂ a qualsiasi forma di patrocinio o sostegno istituzionale ai Gay Pride e ad altre iniziative che si discostano dai nostri valori fondanti in tema di famiglia”. La questione è che il Comune di Pistoia ha concesso il patrocinio gratuito all’evento. E che sindaco di Pistoia è Alessandro Tomasi, non solo coordinatore toscano Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

