Torna l' evento per scambiare le figurine degli Amici Cucciolotti

Preparati a rivivere la magia delle figurine con l’evento più amato dell’anno! Domani, domenica 22 giugno, alle ore 17, il Parco Modogliani di Arezzo si trasformerà in un panorama di colori e sorrisi grazie allo scambio delle figurine Amici Cucciolotti 2025. Un’occasione perfetta per condividere momenti di allegria, rafforzare legami di amicizia e sostenere una causa importante. Non mancare a questo appuntamento speciale!

È tornato l'evento più atteso dai piccoli (e non solo): Enpa Sezione di Arezzo organizza lo scambio delle figurine Amici Cucciolotti 2025, un momento speciale di gioco, amicizia e solidarietà. L'appuntamento è per domani, domenica 22 giugno dalle ore 17, al Parco Modogliani, "Le Molle" di.

Alcuni scatti della scorsa domenica con un evento dedicato ai più piccoli grazie a Amici Cucciolotti - Pizzardi Editore - le figurine che salvano gli animali Vi ringraziamo tutti per essere passati!

