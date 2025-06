Torna l’Air show cambia la viabilità

Preparati a vivere un weekend all'insegna dell'emozione con l'Air Show delle Frecce Tricolori a Porto San Giorgio! Per garantire la sicurezza e il fascino dello spettacolo, il Comune ha predisposto un piano di viabilità che modifica transito e sosta nelle zone coinvolte. Ricorda: sabato e domenica, dalle 12 alle 20, alcune aree saranno interdette al traffico. Ecco tutto quello che devi sapere per partecipare senza stress!

In vista dell' Air show delle Frecce tricolori di oggi (prove) e domani, il Comune di Porto San Giorgio ha predisposto un piano che modifica il transito e la sosta dei veicoli nelle aree interessate alla manifestazione. Sabato 21 e domenica 22 giugno sarà in vigore il divieto di sosta dalle ore 12 alle 20, sul lungomare Gramsci (tra il confine Nord e l'intersezione con via Le Marine) e in via Marche (tra la Statale Adriatica e il lungomare Gramsci). Alle ore 13 scatterà, nelle stesse vie, anche il divieto di transito. Domenica 22 giugno sarà allestita un'area di sosta nei pressi del Palazzetto dello sport.

