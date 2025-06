Torna il cinema in Villa Camperio | 20 spettacoli si parte dalle donne

Torna “Cinema in Villa” a Villasanta, l’evento estivo che trasforma il cortile di Villa Camperio in un’incantevole arena all’aperto. Dal 28 agosto al 5 settembre, i cinefili potranno gustarsi 20 spettacoli imperdibili, iniziando dalle donne e proseguendo con storie coinvolgenti e significative. Con film selezionati dal curato cartellone della cooperativa Controluce, questa rassegna promette serate di cultura, relax e magia sotto le stelle. La programmazione ricca di emozioni vi aspetta: non mancate!

Torna "Cinema in Villa", la tradizionale rassegna cinematografica estiva all'aperto di Villasanta. Da sabato 28 fino al 5 settembre, il cortile di Villa Camperio (via Confalonieri 55) si trasformerà in un'arena estiva, con il ricco cartellone curato dalla cooperativa Controluce; con film a partire dalle 21.30 (fino all'1 agosto) e dalle 21 per la seconda parte del programma. La programmazione prevede 20 proiezioni. La maggior parte degli appuntamenti hanno la promozione Cinema Revolution con biglietto a 3,50 euro, grazie alla campagna promozionale del Ministero della Cultura. Alcuni sono realizzati in collaborazione l'associazione B-612.

A Villasanta l’estate è già iniziata! Cinema, libri, musica e creatività offriranno per tutta la stagione occasioni culturali, di incontro, di divertimento. Ecco gli appuntamenti delle prime settimane! #VillasantaEstate Vai su Facebook

