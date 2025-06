Torna il Boloca Street il torneo di quartiere organizzato da Daniel Boloca

Il Boloca Street torna a illuminare il cuore del quartiere con la sua terza edizione, un torneo di calcio organizzato dal talentuoso centrocampista del Sassuolo, Daniel Boloca. Un evento che unisce passione sportiva e impegno sociale, rafforzando il legame con la comunità e offrendo ai più giovani un’occasione di crescita e divertimento. Prepariamoci a vivere insieme momenti indimenticabili di sport e solidarietà !

Il torneo organizzato dal centrocampista del Sassuolo è alla sua terza edizione e racconta sia di un grande impegno nei confronti dei bambini che di un forte legame col territorio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torna il “Boloca Street”, il torneo di quartiere organizzato da Daniel Boloca

In questa notizia si parla di: boloca - torneo - organizzato - torna

Torna il “Boloca Street”, il torneo di quartiere organizzato da Daniel Boloca; 2ª edizione del Torneo Daniel Boloca street a Chieri: L'umiltà è il segreto.

Calcio: Sassuolo senza Berardi e Toljan, torna Boloca - In mediana torna a disposizione Boloca che è in ballottaggio con Lipani per affiancare Henrique ... Secondo ansa.it

Sassuolo, si ferma Boloca: intervento d'urgenza alla mascella. Torna però Berardi - rumeno del Sassuolo si è infortunato nella sfida contro il Genoa, durante uno scontro di gioco con Milan Badelj in cui ha ... Da tuttomercatoweb.com