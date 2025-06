Torna ‘Buonissimi’ aiuto alla ricerca nell’oncologia pediatrica

Manca ormai poco all’appuntamento con "Buonissimi", l’evento benefico alla settima edizione che unisce solidarietà e speranza nella lotta contro il cancro infantile. Lunedì 23 giugno, alle ore 20.30, al Marina d’Arechi di Salerno, protagonisti noti come Pippo Pelo e Adriana Petro di Radio KissKiss si mobiliteranno per una causa fondamentale. Unisciti a questa straordinaria serata di emozioni e impegno: insieme possiamo fare la differenza nell’oncologia pediatrica.

Manca ormai poco per Buonissimi, l'iniziativa benefica a sostegno della ricerca scientifica in oncologia pediatrica. Giunto alla sua settima edizione, l'evento si svolgerà lunedì 23 giugno, dalle ore 20.30, al Marina d'Arechi – Port Village, a Salerno. La manifestazione, come ogni anno, vedrà volti e voci note coinvolte attivamente alla causa come Pippo Pelo e Adriana Petro di radio KissKiss, nonché l'opinionista Rossella Erra. Anche quest'anno l'Associazione Open OdV – Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma, con Buonissimi conferma l'impegno di raccogliere fondi per i progetti di ricerca scientifica avanzata.

