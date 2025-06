Torna a vestire il bianconero | c’è lo scambio con Weah

La Juventus torna a vestire il bianconero con entusiasmo, rafforzando il suo impatto mondiale grazie allo scambio che coinvolge Weah. I bianconeri brillano al debutto nel Mondiale per Club, demolendo l’Al Ain 5-0 sotto gli occhi di Johan Elkann e della dirigenza. E ora, il mercato infiamma le speranze: si sussurra di un ritorno di un figlio d’arte che potrebbe scrivere nuove pagine di successo. La Juve si prepara a vivere un’estate all’insegna delle grandi novità .

