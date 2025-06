Torino Cairo esulta | le parole del Presidente dopo lo scudetto Under 17

Il Torino Under 17 scrive una nuova pagina di storia, conquistando il sesto scudetto e riportando il sorriso tra i tifosi granata dopo ben 45 anni. Un trionfo frutto di sudore e passione, che rimarrà indelebile nei ricordi di tutto il club. Le parole del presidente Urbano Cairo esprimono gioia e orgoglio: questa vittoria è solo l’inizio di un nuovo glorioso capitolo.

45 anni dopo il Torino è campione d'Italia nella categoria Under 17, le parole del presidente del Club Urbano Cairo dopo il trionfo in finale col Milan Una finale che resterà impressa nei cuori dei tifosi granata. Il Torino Under 17 conquista il suo sesto scudetto, 45 anni dopo l'ultimo trionfo, con una vittoria sofferta

