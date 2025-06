Tor Vergata lite in sala operatoria | chirurgo manda al pronto soccorso l’assistente mistero sulla sorte del paziente

Un episodio inquietante scuote il mondo della sanità a Tor Vergata: una furiosa lite tra un chirurgo e la sua assistente durante un intervento, culminata con l'invio al pronto soccorso dell’assistente e un mistero avvolto sulla sorte del paziente. Un racconto che solleva domande sulla professionalità e la gestione delle emergenze in sala operatoria. Ma cosa si nasconde dietro queste parole dure e questa escalation improvvisa?

«Hai capito come funziona questo c. di intervento? Imbecille. Se tu non mi parli come c. lo capisco? E così difficile per te capire una cosa genere? Ti ho chiesto quattro volte dove sta la pinza 4. Devi parlare. Imbecille. Vergognati». È quello che si sente nell’audio di quanto avvenuto nel corso di un intervento in sala operatoria a Tor Vergata. Una lite, avvenuta il 6 giugno, tra un chirurgo e la sua assistente, con lei al pronto soccorso con prognosi di 15 giorni. Ad aggravare la situazione, ci sarebbe il fatto che il paziente che in quel momento era sul tavolo della sala operatoria, sarebbe morto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it