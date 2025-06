Tor Vergata il chirurgo accusato di aver dato un pugno alla collega durante l’operazione | Il paziente è morto? Non ve lo dico

Un episodio inquietante scuote Tor Vergata: il professor Giuseppe Sica, rinomato chirurgo, sarebbe stato coinvolto in un'accesa lite con una collega durante un intervento di chirurgia robotica, culminata con un pugno e una prognosi di 15 giorni per la collega. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e l’etica in sala operatoria, lasciando la comunità medica e i pazienti in attesa di chiarimenti ufficiali. Cosa succederà ora?

Il professor Giuseppe Sica, professore ordinario di chirurgia a Tor Vergata, il 6 giugno scorso è intento in un intervento di chirurgia robotica. A un certo punto litiga con una collega piĂą giovane. E secondo alcune fonti le dĂ anche un pugno. Lei finisce al pronto soccorso con 15 giorni di prognosi. E nel rapporto interno parla di un’«aggressione da persona nota in orario di servizio». Il direttore sanitario Andrea Magrini conferma al Fatto: «C’è un’indagine interna, abbiamo chiesto delle relazioni agli interessati e li abbiamo convocati per lunedì. I chirurghi vivono situazioni di tensione e di stress, bisogna capire cosa è avvenuto». 🔗 Leggi su Open.online

