Topi d’appartamento sorpresi dai militari

Una notte di tensione a Gallarate, dove i carabinieri hanno sventato un audace tentativo di furto. Due uomini colti sul fatto mentre cercavano di scavalcare un balcone al primo piano, pronti a penetrare in un appartamento. La fuga improvvisa ha portato a un inseguimento mozzafiato tra le vie della cittĂ , ma alla fine la legalitĂ ha prevalso, restituendo tranquillitĂ alla comunitĂ . Un episodio che dimostra come il coraggio e la tempestivitĂ siano la nostra migliore difesa.

Sventato un tentativo di furto a Gallarate. L’altra sera i carabinieri hanno sorpreso due uomini intenti a scavalcare la ringhiera del balcone di un appartamento al primo piano di un condominio. I malviventi, visti i militari, hanno tentato la fuga calandosi dal balcone e scavalcando le recinzioni delle vicine abitazioni. Uno dei due è riuscito a far perdere le sue tracce, l’altro si è diretto in una piazzetta: ad attenderlo c’era un terzo complice a bordo di un’auto di grossa cilindrata. I militari lo hanno rincorso fino all’auto, il conducente ha tentato di investirne uno. Il fuggiasco è stato raggiunto dal capo equipaggio che è stato minacciato con un cacciavite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Topi d’appartamento sorpresi dai militari

