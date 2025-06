Toomaj Salehi arrestato e rilasciato il rapper-metalmeccanico che fa paura al regime iraniano

Toomaj Salehi, il rapper e metalmeccanico che sfida il regime iraniano con la sua musica, ha vissuto momenti di grande tensione: arrestato, condannato a morte e poi rilasciato grazie a una mobilitazione popolare. Ora, tornato in prima linea, chiede lo stop dell’arricchimento dell’uranio, attirando di nuovo l’attenzione delle autorità . La sua voce continua a essere un simbolo di resistenza, sostenuta anche da figure come Tananai.

Da sempre oppositore di Teheran Toomaj Salehi fu condannato a morte per i testi avversi all'establishment. Una sollevazione popolare lo ha salvato. Adesso chiede lo stop dell'arricchimento dell'uranio e torna nel mirino. In passato per lui si è mobilitato Tananai.

