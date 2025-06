Tony Hadley festeggia 45 anni di carriera con un tour anche in Italia

Tony Hadley, voce immortale e protagonista indiscusso degli Spandau Ballet, celebra un incredibile traguardo: 45 anni di musica e passione. Con il suo tour "Tony Hadley 45", questa estate torna ad incantare il pubblico italiano, dimostrando che l’energia e il talento non hanno età. Un viaggio tra passato e presente che promette emozioni indimenticabili, perché la musica di Tony continua a vivere e a conquistare nuove generazioni.

Milano, 21 giu. (askanews) - La sua voce è inconfondibile, Tony Hadley torna in tour in Italia in estate con "Tony Hadley 45", una serie di concerti che celebrano un traguardo straordinario: quarantacinque anni di carriera, senza nessuna intenzione di fermarsi "Sono da 45 anni nel mondo della musica, alcuni dei miei contratti discografici, risalgono agli anni '80 quando ero con gli Spandau Ballet. Eccomi qui un po' più vecchio, ma amo ancora la musica, faccio dischi e vado in tour in tutto il mondo. Tutto scorre troppo velocemente, però non sono qualificato per nient'altro. Amo la musica e amo registrare, quindi continuerò a farlo fino alla morte" racconta.

5 SETTEMBRE: Tony Hadley LIVE A BADOERE! L'ex voce degli Spandau Ballet si esibirà per un concerto speciale in Piazza Indipendenza "La Rotonda" di Badoere con la sua Fabulous TH Band! 45 anni di carriera e 45 giri attorno al mondo: non perdere

