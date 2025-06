Tony Effe sfila alla fashion week Giulia De Lellis assente | Da tempo non si vedono insieme aria di crisi

Nel mondo dello spettacolo e della moda, ogni mossa può accendere i rumors più infuocati. Giulia De Lellis e Tony Effe, coppia ormai nota al pubblico, sembrano attraversare un momento di silenzio e distanza, alimentando speculazioni su una possibile crisi. La recente assenza di Giulia alla Fashion Week e l'apparizione del rapper sul catwalk di Milano sembrano solo il preludio a qualcosa di più profondo. Continua a leggere.

