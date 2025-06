Tony Effe e Giulia De Lellis amore al capolinea? Gossip scatenato c' è l' indizio

L'aria di gossip si infuoca ancora una volta intorno a Tony Effe e Giulia De Lellis, protagonisti di un rapporto segnato da misteri e speculazioni. La recente assenza di Giulia alla Milan Fashion Week e i silenzi sui social alimentano i dubbi: è davvero finita tra loro? Mentre il pubblico si domanda cosa si nasconda dietro questa mancanza di comunicazione, una cosa è certa: le voci non accennano a spegnersi.

Tony Effe ha calcato la passerella della 'Milan Fashion Week' con l'energia che lo contraddistingue, ma un'assenza in particolare non è passata inosservata: Giulia De Lellis, la sua (ex?) fidanzata, non era con lui. Nessuno scatto insieme, nessun supporto reciproco sui social: da settimane i fan si chiedono se tra i due sia davvero finita. Durante l'evento organizzato da Marcelo Burlon, Tony ha sfilato sfoggiando un look total black e occhiali da sole, come sempre in perfetto stile Effe. Accanto a lui c'erano diversi volti noti, da Irama a Mahmood, ma della De Lellis nessuna traccia. L'influencer romana non si mostra più con Tony da tempo, né online né dal vivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it