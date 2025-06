Toni Servillo riceverà la Colonna d’Oro alla carriera al Magna Graecia Film Festival 2025 a Soverato

Toni Servillo, icona del cinema e del teatro italiano, aprirà la 22ª edizione del Magna Graecia Film Festival 2025 a Soverato, ricevendo la prestigiosa Colonna d’Oro alla carriera. Un riconoscimento che celebra la sua straordinaria contributo artistico e il talento senza tempo. La sua presenza promette di rendere indimenticabile questa manifestazione, consolidando ancora di più l’importanza di un evento dedicato ai grandi protagonisti della settima arte.

Toni Servillo sarà il primo grande ospite annunciato del Magna Graecia Film Festival 2025, in programma a Soverato dal 26 luglio al 2 agosto. L'attore simbolo del cinema e del teatro italiano riceverà la prestigiosa Colonna d'Oro alla carriera, riconoscimento conferito nell'ambito della 22ª edizione del festival ideato e diretto da Gianvito Casadonte. Un premio alla carriera per uno dei volti più iconici del cinema italiano. Toni Servillo, premiato attore di fama internazionale, salirà sul palco dell'arena del MGFF per ricevere la Colonna d'Oro – realizzata dal Brand GB Spadafora – e sarà protagonista di una speciale conversazione con il pubblico, in un evento atteso che celebra la sua carriera straordinaria tra cinema d'autore e teatro.

