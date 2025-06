Tommy Kuti presenta il singolo Cittadino del mondo creato con Davide Shorty | Questo brano nasce perchè la gente mi chiede ‘tu da dove vieni?’ Coach ad Amici? Mi piacerebbe molto – Intervista Video

Tommy Kuti, l’artista afroitaliano che unisce sonorità e culture diverse, presenta il suo nuovo singolo “Cittadino del Mondo” in collaborazione con Davide Shorty. Un brano energico e coinvolgente, nato dall’esigenza di rispondere alle domande sulla sua provenienza, e che diventa un inno alla libertà, all’identità e alla diversità. Un viaggio musicale che attraversa continenti e storie, invitandoci a riflettere sul senso di appartenenza nel mondo di oggi.

È disponibile in digitale " CITTADINO DEL MONDO ", il nuovo brano dell'artista afroitaliano Tommy Kuti insieme al rapper Davide Shorty. Un inno rap-afrobeats alla libertà, all'identità e alla bellezza della diversità. Con il nuovo singolo, Tommy torna a raccontare la sua storia in un viaggio musicale che attraversa la savana dei Masai, passa per Brescia, Milano, le strade di New York, fino ad arrivare alla luminosa e moderna Dubai. " Cittadino del mondo " è un brano energico che fonde la cultura afro con l'identità italiana, dando voce almassaggio necessario che la vera forza sta nella diversità.