Tommaso Marmorini deve rispondere al cinque di Santo Spirito

Tommaso Marmorini si appresta a sfidare il cinque di Santo Spirito, pronto a mettere in gioco tutta la sua abilità e determinazione. Con il suo fedele cavallo Toro Seduto e l’indispensabile supporto di Saverio Montini, si prepara a un colpo decisivo: colpire solo il centro per prolungare la Giostra numero 147 al terzo turno di spareggi. Il suo tiro, carico di tensione, non…

Tommaso Marmorini può colpire solo il centro per prolungare la Giostra numero 147 al terzo turno di spareggi. Con il suo cavallo Toro Seduto viaggia rapidamente verso il pozzo, accompagnato dal suo compagno Saverio Montini. Si lancia ad alta velocità verso il Re delle Indie, il suo tiro non.

