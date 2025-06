Tombino aperto il cagnolino precipita E sparisce

Un terribile incidente scuote la tranquilla via Rimembranze: un cagnetto di piccola taglia, incautamente caduto in un tombino aperto, scompare nel labirinto dell’impianto fognario. Il suo padrone, disperato, si è subito messo all’opera, aprendo i tombini e chiamando invano il suo amico a quattro zampe. La speranza di ritrovarlo vivo rimane viva, mentre i soccorsi si attivano per salvare il piccolo intrappolato in questo drammatico incubo urbano.

"Il padrone del cane era sconvolto, ha iniziato ad aprire tutti i tombini e a chiamare il suo cagnetto, nella speranza di trovarlo incastrato da qualche parte". I testimoni raccontano la scena straziante: un cagnolino di piccola taglia è scivolato, giovedì nel tardo pomeriggio, dentro un tombino aperto, in via Rimembranze, nei pressi del vecchio cimitero. Il cagnetto è stato risucchiato nell’impianto fognario e trascinato verso il depuratore dello scarico fognario. Immediato l’ intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco che per ore hanno cercato, aprendo i tombini, di trovare il cagnolino, senza riuscire a individuarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tombino aperto, il cagnolino precipita. E sparisce

In questa notizia si parla di: tombino - aperto - cagnolino - precipita

Tragedia in via Rimembranze a Trezzano: cagnolino cade in un tombino aperto e scompare; Trezzano, cagnolino cade in un tombino scoperto e scompare nel nulla: “Una scena straziante”. Scoppia la polemica; Cagnolino cade in un tombino e scompare: il Comune fa chiarezza sulla scopertura.

Tombino aperto, il cagnolino precipita. E sparisce - "Il padrone del cane era sconvolto, ha iniziato ad aprire tutti i tombini e a chiamare il suo cagnetto, nella speranza di trovarlo incastrato da qualche parte". Come scrive ilgiorno.it

Trezzano, cagnolino cade in un tombino scoperto e scompare nel nulla: “Una scena straziante”. Scoppia la polemica - Il quattrozampe era a passeggio con il padrone che ha assistito impotente alla scena, cercandolo poi disperatamente. Riporta msn.com