Tivù Verità | Iran | che succede se cadono gli Ayatollah?

Il difficile equilibrio in Iran sta oscillando sotto la minaccia di un possibile crollo del regime degli ayatollah, scatenato dall’attacco di Israele e dai crescenti attriti internazionali. Che ruolo giocano Trump e Netanyahu in questa intricata partita? E quali conseguenze potrebbe avere una rivoluzione sulla stabilità globale? Per rispondere a queste domande, abbiamo coinvolto esperti come Fulvio Scaglione e Pegah Moshir Pour. Continua a leggere per scoprire i possibili scenari di un cambiamento epocale.

Dopo l'attacco di Israele il regime iraniano potrebbe cadere. È questo l'obiettivo finale di Trump e Netanyahu? E che cosa potrebbe accadere se la Repubblica islamica si sgretolasse? Proviamo a capirlo con Fulvio Scaglione e Pegah Moshir Pour. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Iran: che succede se cadono gli Ayatollah?

