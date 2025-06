Tiro con l’arco Festa di arcieri a Savignano E Morello supera Musolesi

Lo scorso weekend, tra emozioni e sfide appassionanti, gli Arcieri Terre di Castelli hanno regalato uno spettacolo indimenticabile a Savignano sul Panaro. La gara di tiro con l’arco campestre 24+24 ha visto protagonisti atleti di talento, con Morello che ha superato Musolesi in una sfida mozzafiato. Un grande evento che ha unito sport, tradizione e passione, lasciando tutti con il fiato sospeso e aprendo le porte ai prossimi prestigiosi Campionati Europei e World Games.

Grande festa e grandissimi risultati alla gara di tiro di campagna 24+24 di tiro con l’arco organizzata dagli Arcieri Terre di Castelli lo scorso weekend a Savignano sul Panaro e valevole per la selezione per i Campionati Europei e per i World Games in programma nei prossimi mesi. La gara era patrocinata dal Comune di Savignano sul Panaro con la collaborazione di Avis Vignola e del Gruppo Cremonini. A sfidarsi in un clima rovente sul bel percorso creato tra il fiume Panaro e il campo fisso in uso alla società organizzatrice ben 105 arcieri con tanti nomi illustri del panorama arcieristico italiano e mondiale, tra i quali spiccavano Federico Musolesi e Chiara Rebagliati titolari alle ultime Olimpiadi di Parigi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net