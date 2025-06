Tim Summer Hits pagelle del 20 giugno | Amoroso incinta e commossa 9 Orietta Berti diva rock 8

Il palco di Piazza del Popolo si accende con il secondo appuntamento di Tim Summer Hits, una serata all’insegna della musica, della passione e delle emozioni. Tra esibizioni straordinarie e momenti di impegno, la serata ha conquistato il pubblico di Rai1. Ma come sono stati i protagonisti? Scopri le nostre pagelle e lasciati coinvolgere dalla magia di questa notte indimenticabile.

Un palco, 15 artisti e due conduttori d’eccezione: Andrea Delogu e Carlo Conti. Il Tim Summer Hits va in onda con la sua seconda puntata e non può fare a meno della musica del momento. È un palcoscenico ricco di nomi, quello di Piazza del Popolo, che nella serata del 20 giugno ha fatto ballare il pubblico di Rai1. Ma com’è andata? Ecco i nostri voti alla serata. Andrea Delogu, raggiante e disinvolta, voto: 9,5. È il dettaglio che cambia tutto. La gonna pareo con spacco vertiginoso indossata da Andrea Delogu è la vera attrazione della serata. Con passo sicuro e sorriso smagliante, la conduttrice si conferma regina della scena, perfettamente a suo agio nella cornice estiva del Tim Summer Hits che conduce con il collega, e ormai amico, Carlo Conti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tim Summer Hits, pagelle del 20 giugno: Amoroso incinta e commossa (9), Orietta Berti diva rock (8)

