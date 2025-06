Tikhanovskaya ' gioia per mio marito libero grazie a Usa-Ue'

La liberazione di Serghei segna un passo importante nella lotta per la libertà in Bielorussia, ma il cammino è ancora lungo. Svetlana Tikhanovskaya esprime tutta la sua gioia e gratitudine, ricordando che i bisogni di chi resta dietro le sbarre devono essere ancora affrontati. La speranza di un futuro più giusto e libero guida il loro impegno, perché non si può mai smettere di lottare per ciò in cui si crede.

"Mio marito Serghei è libero! È difficile descrivere la gioia che provo". Lo scrive su X la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, postando un video dell'abbraccio con il marito, scarcerato dopo 5 anni. La politica ringrazia nel post il presidente Usa Donald Trump, il suo inviato Kellogg, oltre "ai nostri alleati Ue, per tutti i vostri sforzi". "Non abbiamo finito. 1150 prigionieri politici rimangono dietro le sbarre. Tutti devono essere rilasciati", conclude. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tikhanovskaya, 'gioia per mio marito libero, grazie a Usa-Ue'

