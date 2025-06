Tifosi del Botafogo sfottono l' Inter il coro al mondiale per club fa il giro del mondo

trascinando i tifosi brasiliani in un vortice di orgoglio e rivalsa. Con questa provocazione, il Botafogo non solo celebra la propria vittoria, ma si prende anche una dolce rivincita sulla storia nerazzurra, facendo del loro coro un simbolo di identità e passione che attraversa oceani e confini. La notte di Rio si trasforma così in un'epica sfida tra sogni e storie di calcio, lasciando il mondo a commentare questa incredibile rivincita.

La notte di Rio de Janeiro si è trasformata in un incubo per l'orgoglio nerazzurro. Dopo la vittoria del Botafogo sul Paris Saint-Germain per 1-0 al Mondiale per Club, i tifosi brasiliani hanno trovato il modo più crudele per festeggiare: ricordando al mondo intero la disfatta dell'Inter nella finale di Champions League contro gli stessi francesi. " Il Botafogo non è l'Inter di Milano!" Il coro risuona ancora negli stadi del Brasile e sta diventando un tormentone globale sui social network. Un confronto spietato che mette a nudo tutte le fragilità della squadra milanese quando si trova di fronte alle vere big europee. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Tifosi del Botafogo sfottono l'Inter, il coro al mondiale per club fa il giro del mondo

