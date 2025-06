Ti devi vergognare Ida Platano pioggia di insulti dal pubblico dopo quella foto Ma lei non ci sta

Il web ha preso d’assalto Ida Platano, scatenando una pioggia di insulti dopo la sua ultima foto sui social. In un mare di critiche dure e incomprensibili, l’ex tronista ha scelto di non restare in silenzio, dimostrando ancora una volta forza e determinazione. Questa vicenda solleva importanti riflessioni sul rispetto online e sulla responsabilità di chi si espone sui social. Ma come reagirà Ida di fronte a questa tempesta di commenti?

Sono state ore da incubo per Ida Platano. L'ex tronista e dama di Uomini e Donne ha postato una foto sui social e subito dopo si è scatenato un accanimento contro di lei. Pesanti insulti le sono stati rivolti e allora ha deciso di non rimanere in silenzio e di rispondere per le rime. Gli insulti contro Ida Platano sono quasi stati senza precedenti per la gravità delle parole usate da alcuni follower. L'ex UeD è quindi stata contestata duramente dagli hater, che le hanno praticamente rovinato la giornata. Ma nonostante ciò, lei si è fatta forza e ha voluto denunciare tutto pubblicamente.

