Thuram non c' è Seba Esposito con Lautaro | le probabili di Inter-Urawa Red

Dopo un esordio difficile contro il Monterrey, l'Inter è determinata a conquistare i primi tre punti contro gli Urawa Red Diamonds. Con Thuram ancora fuori e Calhanoglu indisponibile, Chivu ha deciso di affidarsi a Sebastiano Esposito in attacco accanto a Lautaro Martinez, con Pio Esposito pronto dalla panchina. Una sfida cruciale per i nerazzurri: riusciranno a sbloccarsi e a partire con il piede giusto?

Dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey, l’Inter è alla ricerca della prima vittoria nel torneo e affronta i giapponesi degli Urawa Red. Chivu conferma Sebastiano Esposito in attacco accanto a Lautaro Martinez, vista l’indisponibilità di Thuram. Ancora fuori anche Calhanoglu: al suo posto, in cabina di regia, Asllani. Occhio alla possibile sorpresa dalla panchina: pronto Pio Esposito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Thuram non c'è, Seba Esposito con Lautaro: le probabili di Inter-Urawa Red

