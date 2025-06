Thuram alla Gazzetta | Siamo qui in America per fare il meglio possibile Alla Juve si gioca per vincere tutti vogliamo restare

Thuram, protagonista in America con la Juventus, si apre a La Gazzetta dello Sport con entusiasmo e determinazione. Il centrocampista francese, arrivato dal Nizza un anno fa, esprime la sua gioia nel partecipare al Mondiale per Club e il desiderio di lasciare il segno. In un ambiente dove ogni partita conta, tutti vogliamo continuare a vincere e restare ai vertici. Thuram ci ricorda che l'impegno e la passione sono la chiave del successo, e noi siamo pronti a seguirlo in questa sfida.

Thuram alla Gazzetta dello Sport: di seguito le parole del centrocampista francese, impegnato con la Juventus nel Mondiale per Club americano. Khephren Thuram è intervenuto a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole del centrocampista francese della Juve, arrivato un anno fa dal Nizza. MONDIALE – « Molto contento di giocarlo e di esserci. Una prima volta e siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia. È bello partecipare a queste competizioni con la Juventus e siamo qui per fare il meglio possibile » FINALE – « Certo che ci crediamo però ora dobbiamo concentrarci sul presente. Si va avanti partita dopo partita » ATMOSFERA – « La Champions per me è diversa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram alla Gazzetta: «Siamo qui in America per fare il meglio possibile. Alla Juve si gioca per vincere, tutti vogliamo restare»

In questa notizia si parla di: gazzetta - juve - thuram - siamo

Juve: Chiellini porta il colpo tanto atteso, La Gazzetta fa il punto della situazione - La Juventus si prepara a dare il massimo nelle ultime due partite della stagione, con un'attenzione particolare al ritorno di Chiellini, il grande colpo tanto atteso.

Rispunta l’idea Gonçalo #Ramos per la #Juventus Secondo la Gazzetta dello Sport l’attaccante torna ad essere un obiettivo concreto. Può lasciare il #PSG di fronte a proposte da circa 50 milioni di euro L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TRO Vai su Facebook

Thuram: Il Mondiale? La Juve ci crede. Marcus? Io e lui parliamo poco di calcio; Khephren Thuram a Gazzetta: 'Alla Juventus tutti vogliono restare. Si gioca per vincere tutto'; Khephren Thuram a Gazzetta: “Al mondiale per vincere, mi sono adattato bene grazie ai compagni”.

Khephren Thuram a Gazzetta: 'Alla Juventus tutti vogliono restare. Si gioca per vincere tutto' - Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Segnala ilbianconero.com

Thuram: "Con l'incastro giusto possiamo vincere il Mondiale" - 0 contro l'Al Ain ha portato grande entusiasmo in casa Juve, che ha iniziato il Mondiale per Club col piede giusto. Si legge su msn.com