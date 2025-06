Thomas Ceccon bloccato nel traffico | salta la gara

Un imprevisto all'ultimo minuto rovina i piani di Thomas Ceccon, costringendolo a saltare la sua occasione di gloria nei 50 metri stile libero. Il nuotatore italiano si è trovato intrappolato nel traffico, un ostacolo inatteso che ha compromesso la sua performance e il suo sogno di vittoria. La vicenda ricorda quanto le sfide possano arrivare anche fuori dalla piscina, lasciandoci con la speranza di rivederlo presto in acqua, più forte che mai.

Brutto imprevisto per il nuotatore Thomas Ceccon che, a causa di un maxi ingorgo è arrivato in ritardo alla gara, perdendo l'occasione di vincere i 50 m in stile libero.

