Thomas Ceccon | Al Settecolli vado per fare bene le mie gare Australia? Cultura del gruppo che in Italia non c'è

Thomas Ceccon si sta preparando con determinazione ai prossimi Mondiali di Singapore, l’appuntamento più atteso della stagione natatoria. Dopo un intenso periodo di allenamenti in Australia, ricco di nuove esperienze e cultura di gruppo, il talento azzurro è tornato in Italia, pronto a mettere alla prova le sue capacità. Questo fine settimana, lo abbiamo visto sui blocchi di partenza a Merano, condividendo l’energia e la passione che lo contraddistinguono. L’avventura continua!

Segni particolari: mai banale. Thomas Ceccon si prepara in vista dei Mondiali a Singapore, evento clou della stagione del nuoto. L’azzurro, dopo aver trascorso un periodo di alcuni mesi in Australia per allenamenti e anche la voglia di nuove esperienze, ha fatto ritorno in Italia e in questo fine-settimana è impegnato nel Meeting a Merano, insieme ad alcuni compagni di squadra della Nazionale italiana. Quest’oggi lo abbiamo visto sui blocchetti dei 50 rana: “ Ho affrontato questa prova così, senza guardare troppo il tempo. Sto facendo allenamenti in palestra, per cui quello che viene, viene in acqua “, ha raccontato ai microfoni di RaiSport HD il vicentino, secondo nella gara col crono di 28. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon: “Al Settecolli vado per fare bene le mie gare. Australia? Cultura del gruppo che in Italia non c’è”

