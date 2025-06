The Waterfront non è ancora stato rinnovato ma il creatore dello show rivela di avere già in programma tre stagioni

Il successo di The Waterfront su Netflix è ormai evidente: già prima del rinnovo ufficiale, il creatore svela piani ambiziosi per tre nuove stagioni. La serie, lanciata il 19 giugno, ha conquistato il pubblico, posizionandosi ai vertici delle classifiche. L’attesa cresce e i fan sperano in conferme ufficiali. Ma quali incredibili sviluppi ci riserveranno le prossime stagioni? Restate sintonizzati, perché l’avventura è appena all’inizio.

Sebbene non ci siano ancora conferme sul rinnovo di The Waterfront, lo sceneggiatore della serie ha già in mente un futuro per essa. The Waterfront è stata trasmessa per la prima volta su Netflix il 19 giugno e è già diventata un successo immediato in streaming, raggiungendo il primo posto nelle classifiche della piattaforma. Nonostante il punteggio del 67% assegnatole dalla critica su Rotten Tomatoes, la serie ha immediatamente dimostrato di essere molto apprezzata dal pubblico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

