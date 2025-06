The Toxic Avenger | ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film!

Il ritorno di un'icona cult sta per travolgere gli schermi: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo "The Toxic Avenger". Debutto il 29 agosto negli USA, questo remake reboot promette di portare sul grande schermo l’irriverente mix di horror demenziale e comicità che ha fatto innamorare generazioni. Preparatevi a scoprire come il simbolo della Troma rinascere in una versione ancora più audace e esplosiva, pronta a conquistare anche i palati più esigenti.

Debutta negli USA il 29 agosto l'atteso remakereboot del titolo simbolo della Troma, storica societĂ di produzione specializzata in horror demenziali e indipendenti. Ecco trailer red band e trama di The Toxic Avenger. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Toxic Avenger: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film!

