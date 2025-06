The Times sposa Lucca tour dell’inviato speciale | La vostra è la città più bella della Toscana

Lucca, la perla della Toscana, si prepara a brillare ancora di più grazie a un esclusivo reportage firmato da Michael MacEacheran, rinomato travel writer del The Times. La città, incastonata tra storia e bellezza, ha aperto le sue porte a questa prestigiosa visita, svelando i suoi angoli più suggestivi. Un’occasione unica per scoprire le sue meraviglie e lasciarsi conquistare dal suo fascino senza tempo. La vostra visita a Lucca diventerà un’esperienza indimenticabile.

Lucca, 21 giugno 2025 – Una nuova importante ribalta per la nostra città. Lucca infatti è stata al centro di un reportage curato da Michael MacEacheran, noto travel writer e firma autorevole del quotidiano britannico The Time s, che ha dedicato un’intera giornata a scoprirne luoghi, storie, atmosfere e suggestioni. Il viaggio di MacEacheran è avvenuto nell’ambito di un press tour organizzato da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con il Comune di Lucca e l’Ufficio Turismo, che ha accompagnato il giornalista lungo un itinerario costruito per mostrare l’anima autentica della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - The Times sposa Lucca, tour dell’inviato speciale: “La vostra è la città più bella della Toscana”

