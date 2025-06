The Ideological World | l’arte provocatoria di Mariano Mazzelli in mostra a Roma – FOTO

Immergiti nell’affascinante mondo di “The Ideological World”, la provocatoria mostra di Mariano Mazzelli a Roma, un evento che unisce arte, politica e riflessione sociale. Presentata nel cuore di Monte Testaccio, questa esposizione invita a un viaggio tra visioni innovative e stimolanti, accompagnato da degustazioni e incontri di grande impatto culturale. Scopri come l’arte possa diventare uno specchio e un catalizzatore del nostro tempo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un evento tra arte, politica e riflessione sociale. E’ stata presentata il 19 giugno, nel locale Casamora in via di Monte Testaccio 65b, Roma, la mostra “The Ideological World” dell’artista romano Mariano Mazzelli. L’evento è stato curato da Gianni Maiellaro per MaielArt e da Giorgio Vulcano, noto critico d’arte. La serata si è aperta con una degustazione della linea di vini “Old Boy”, ispirata al celebre film del regista coreano Park Chan-wook. Le tre etichette, Hey Boy, Hey Girl, Hey You, hanno accompagnato l’incontro tra arte e pensiero critico, seguito da una cena e dalla performance musicale del Trilogy Acoustic Duo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com