The Goonies un cult senza tempo per generazioni di ragazzi

The Goonies, un’emozione senza tempo. Il film di Richard Donner, uscito nel 1985, continua a incantare generazioni con la sua avventura indimenticabile e i personaggi iconici. Un classico che ha superato il passare degli anni, rimanendo un punto di riferimento per chi sogna di scoprire tesori nascosti e di vivere emozioni autentiche. Perché, in fondo, alcune storie sono destinate a rimanere eternamente giovani.

Nell’epoca di “Harry Potter”, di “Avatar” e di “Dune” c’è un film che ha compiuto 40 anni ed ha mantenuto intatta e attuale la sua forza emotiva ed esplosiva. Nel giugno 1985 usciva nella sale cinematografiche, facendo la storia, “ The Goonies” di Richard Donner. Questa pellicola è considerata, grazie ai suoi personaggi indimenticabili e la sua storia avventurosa il miglior cult per ragazzi di sempre. The Goonies, Un emozione senza tempo. The Goonies, fonte mubi.com 40 anni fa usciva “The Goonies” di Richard Donner, scritto da Chris Columbus e tratto da un soggetto realizzato da Steven Spielberg. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - The Goonies, un cult senza tempo per generazioni di ragazzi

