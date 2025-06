The Family Anticipazioni 22 giugno 2025 | Aslan uccide Ilyas Devin e il bambino in pericolo di vita!

Le anticipazioni di "The Family" del 22 giugno 2025 ci lasciano senza fiato: Aslan, dopo aver ucciso Ilyas, scopre che Devin e il bambino in grembo sono in grave pericolo di vita. L'intreccio si fa sempre più intenso e carico di suspense, lasciandoci con il fiato sospeso sul destino dei protagonisti. Cosa succederà adesso? Scopriamolo insieme, passo dopo passo.

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 22 giugno 2025 su Canale 5: Aslan uccide Ilyas, poi scopre che Devin ed il bambino che porta in grembo sono in grave pericolo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Family Anticipazioni 22 giugno 2025: Aslan uccide Ilyas, Devin e il bambino in pericolo di vita!

In questa notizia si parla di: family - anticipazioni - giugno - aslan

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

#THEFAMILY FINALE AMARO: CIHAN PERDE LA VITA VEDIAMO PERCHE'>>> https://www.ilsipontino.net/the-family-anticipazioni-puntate-finali-cihan-perde-la-vita-per-salvare-aslan/ Vai su Facebook

The Family Anticipazioni 21 giugno 2025: Aslan devastato, Cihan senza pietà !; The Family: anticipazioni da sabato 21 a venerdì 27 giugno! Aslan uccide Ilyas; The Family 2, trame e anticipazioni dal 23 al 27 giugno.

The Family Anticipazioni 21 giugno 2025: Aslan devastato, Cihan senza pietà! - Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 21 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Aslan è terrorizzato al pensiero di perdere Devin ed il bambino, mentre Cihan è sulle tracce della talpa ... Scrive msn.com

The Family: anticipazioni da sabato 21 a venerdì 27 giugno! Aslan uccide Ilyas - Nelle prossime puntate di The Family su Canale 5, lutti, vendette e scelte difficili sconvolgono la famiglia protagonista. Segnala serial.everyeye.it