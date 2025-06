Thailandia liberati dei cervi nella giungla per salvare le tigri

In un audace tentativo di salvaguardare le tigri minacciate, la Thailandia ha deciso di liberare i cervi nella giungla, offrendo loro un rifugio naturale. Questa mossa innovativa mira a ristabilire l’equilibrio dell’ecosistema e preservare la biodiversità unica del paese. Un gesto che dimostra come la cura dell’ambiente possa richiedere soluzioni fuori dal comune, con l’obiettivo di garantire un futuro sostenibile per tutte le specie coinvolte.

In questa notizia si parla di: thailandia - liberati - cervi - giungla

Thailandia, liberati dei cervi nella giungla per salvare le tigri - In un gesto di speranza e rinascita, il Parco Nazionale di Khlong Lan in Thailandia ha liberato venti cervi sambar per sostenere la sopravvivenza delle tigri indocinesi, ormai in via di riscatto.

Le immagini di cervi liberati nella giungla per fare da preda per le tigri Vai su Facebook

