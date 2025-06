Test DNA a tappeto per tutti i nuovi nati del Regno Unito entro 10 anni | ecco perché il governo lo ha deciso

Il Regno Unito si appresta a rivoluzionare la sanità con un ambizioso piano decennale: entro il 2035, tutti i neonati nasceranno con un test del DNA completo. Questa innovazione, supportata da un investimento di 650 milioni di sterline, mira a trasformare il NHS da sistema reattivo a prevenitivo. Un passo deciso verso diagnosi più tempestive e terapie personalizzate, che potrebbe cambiare radicalmente il futuro della medicina infantile. È una svolta che promette di salvare molte più vite.

Il Regno Unito si prepara a una rivoluzione sanitaria. Entro il 2035, tutti i bambini nati in Inghilterra saranno sottoposti a un test completo del DNA. Lo ha annunciato il governo britannico nell'ambito di un piano decennale per trasformare il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) da sistema di cura a sistema di prevenzione. Con un investimento di 650 milioni di sterline nella tecnologia genetica, il test promette diagnosi più rapide, terapie su misura e un controllo preventivo su centinaia di malattie, prima ancora che compaiano i sintomi. Attualmente, ogni neonato viene sottoposto a un semplice prelievo di sangue dal tallone per identificare nove malattie rare ma gravi, come la fibrosi cistica.

