Terzo mandato si volta pagina | il niet di Tajani allontana Salvini e Zaia si risente

Il terzo mandato segna un nuovo capitolo nella strategia della Lega, con Tajani che mette in discussione il veto sul terzo incarico, allontanando Salvini e provocando la reazione di Zaia. La scelta di candidati alle regionali, infatti, ha acceso tensioni interne, evidenziando le sfide di un partito diviso tra ambizioni nazionali e esigenze locali. Ma quali saranno le ripercussioni di questa svolta sulla stabilitĂ del centrodestra?

Si volta pagina in casa Lega e il leader del Carroccio mette sul tavolo i candidati alle regionali che "guideranno il centrodestra". Una mossa che ha provocato l'irritazione dei governatori leghisti in carica, tra cui Luca Zaia che, oltre ad aver perso la possibilitĂ di una quarta candidatura, si sarebbe risentito per "l'incapacitĂ del partito" nel soddisfare le richieste delle regioni e dei cittadini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terzo mandato, si volta pagina: il niet di Tajani allontana Salvini e Zaia si risente

In questa notizia si parla di: volta - pagina - zaia - terzo

L'INTERVISTA / Sul terzo mandato il segretario veneto della Lega dichiara: «Abbiamo avanzato la proposta 4 volte. Speriamo nell’accordo di maggioranza, poi la ripresenteremo per la quinta volta» Vai su Facebook

Terzo mandato, si volta pagina. De Poli: «E adesso il candidato»; Terzo mandato, il giorno della verità per De Luca e Zaia: l'udienza alla Corte costituzionale; Campania, la Consulta: incostituzionale la legge sul terzo mandato | De Luca: Accolta una tesi strampalata.

Luca Zaia: «Terzo mandato? Non ho paturnie ma io sarò l'unico che non potrà candidarsi in Veneto» - Luca Zaia dice di non avere «paturnie», termine un po’ desueto per indicare malumore, irritazione, nervosismo, volendo anche uno stato d'animo malinconico. Secondo ilgazzettino.it

Terzo mandato, Fedriga e Zaia: 'Dare ai cittadini la possibilità di scegliere' - Lo ha detto stamattina il presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga sul terzo mandato, a margine di un incontro. Segnala ansa.it