Terzo mandato | Salvini per FI cittadinanza facile in cambio? Non siamo al mercato

In un contesto politico sempre più complesso, le parole di Salvini sollevano nuovi interrogativi sulla vera natura delle trattative e delle priorità. La proposta di una cittadinanza facile, in cambio di un terzo mandato, ha acceso il dibattito tra cittadini e istituzioni. Ma fino a che punto si può negoziare il valore della cittadinanza senza comprometterne la dignità? La questione rimane aperta, richiedendo chiarezza e responsabilità da parte di tutti.

Milano, 21 giu. (LaPresse) – Quello sul terzo mandato “era un vertice giornalistico, non c’è mai stato il vertice. Quando Forza Italia chiede in cambio la cittadinanza facile, lo Ius scholae, di cosa stiamo parlando? C’è appena stato un referendum in cui milioni di italiani anche di sinistra hanno detto: ‘No, la legge sulla cittadinanza non si tocca’. Anzi, per me bisognerebbe essere ancora più severi, quindi togliere la cittadinanza o il permesso di soggiorno a chi delinque in Italia, quindi sicuramente non accelerare. Se Forza Italia dice: ‘In cambio del terzo mandato, voglio questo o voglio quello’, non siamo al mercato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terzo mandato: Salvini, per FI cittadinanza facile in cambio? Non siamo al mercato

In questa notizia si parla di: cittadinanza - terzo - mandato - cambio

Eurispes: “Terzo settore ha ruolo di primo piano come terreno di dialogo tra Pa e cittadinanza” - Il Terzo Settore in Italia si conferma come un elemento chiave nel costruire un dialogo efficace tra le istituzioni pubbliche e la cittadinanza, promuovendo modelli partecipativi e inclusivi.

'Dare ai cittadini la possibilità di scegliere'. Lo chiedono il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e quello del Veneto Luca Zaia che non potranno ricandidarsi per il no al terzo mandato. #ANSA Vai su Facebook

Terzo mandato: Salvini, ‘per Fi ius scholae in cambio? No, non siamo al mercato'; Terzo mandato, nuova lite nella maggioranza. Forza Italia: per noi discorso chiuso. E vuole riaprire sullo ius scholae; Tajani apre al terzo mandato ma in cambio dello Ius scholae.

Salvini: “Per Forza Italia ius scholae in cambio del terzo mandato? Non siamo al mercato” - Il vicepremier è intervenuto durante una iniziativa della Lega sul decreto sicurezza a largo Argentina, a Roma ... Secondo msn.com

Terzo mandato: Salvini, per FI cittadinanza facile in cambio? Non siamo al mercato - (LaPresse) – Quello sul terzo mandato “era un vertice giornalistico, non c’è mai stato il vertice. Segnala msn.com