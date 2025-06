Terzo mandato Salvini | Forza Italia chiede in cambio Ius Scholae? Non siamo al mercato

Nell’arena politica italiana infuria il dibattito sul terzo mandato dei presidenti di Regione, con Salvini e Tajani protagonisti di uno scambio acceso. La Lega insiste sulla rimozione del limite, mentre Forza Italia chiede in cambio il sostegno al Ius Scholae, scatenando tensioni e riflessioni sul fragile equilibrio tra maggioranze e alleanze. In un clima di scintille e negoziati, il futuro della riforma resta incerto, aprendo nuove sfide per il governo.

Ancora scintille nella maggioranza sul tema del terzo mandato per i presidenti di Regione. Il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, risponde alle parole dell’altro vicepremier, il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che aveva aperto alla possibilità di appoggiare la proposta, fortemente voluta dal Carroccio, di eliminare il limite dei due mandati, ma solo se a sua volta la Lega aprisse a una proposta azzurra, come ad esempio quella per lo ‘Ius Scholae’, la cittadinanza a coloro che abbiano completato le scuole dell’obbligo in Italia. “Se io devo accettare una cosa che non è nel programma è ovvio che poi gli alleati devono accettare una cosa che non è nel programma che noi proponiamo “, aveva detto Tajani, e oggi, sabato, è arrivata la risposta di Salvini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terzo mandato, Salvini: “Forza Italia chiede in cambio Ius Scholae? Non siamo al mercato”

