Terzo mandato addio Gli scossoni nella Lega | Zaia medita una corrente per tallonare Salvini

Dopo settimane di tensioni e trattative intense, il futuro di Luca Zaia appare ormai segnato, mentre la politica italiana si prepara a un nuovo capitolo di cambiamenti e sfide. La possibilità di un terzo mandato per i governatori sembra svanire, lasciando spazio a interrogativi e strategie emergenti nelle fila della Lega e della maggioranza. Ma cosa riserverà il prossimo futuro? L’Italia si avvia verso una fase di incertezza, che potrebbe ridefinire equilibri e alleanze politiche.

Qualcuno sperava che ieri, a margine del Consiglio dei ministri, il capitolo del ‘terzo mandato’ per i governatori potesse rientrare sul tavolo della discussione nella maggioranza, soprattutto dopo i botta e risposta a distanza tra Salvini e Tajani (terzo mandato in cambio dello ius scholae, questa la possibilità di trattativa, aperta da Tajani e respinta dalla Lega), ma invece niente. Il destino di Luca Zaia (foto) sembra dunque segnato, anche se il Doge veneto, sentito ieri l’altro governatore del Carroccio, il friulano Fedriga, mediterebbe la creazione di una nuova ‘corrente’ per tallonare Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

