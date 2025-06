Terribile scontro frontale tra due auto i conducenti trasferiti d' urgenza in gravi condizioni al Bufalini

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato tra Solarolo e Bagnara di Romagna, coinvolgendo due auto in un violento scontro frontale. I conducenti sono stati trasferiti d'urgenza al Bufalini in condizioni critiche, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La scena tristemente ricorda quanto la prudenza sulla strada sia fondamentale: ogni istante può cambiare una vita.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di sabato (21 giugno) in via Pilastrino, tra Solarolo e Bagnara di Romagna: per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale dei comuni dell'Unione Faentina sono venute a collisione, dopo uno scontro frontale, una Golf con a bordo un ragazzo.

Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario - Un tragico incidente stradale ha segnato la serata del 12 maggio 2025 a Boffalora Sopra Ticino, dove Fabio Di Fulco, 55 anni e vigile del fuoco volontario, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto.

Incidente Frosinone, scontro tra due auto: quattro giovani morti sulla variante Casilina - Quattro giovani sono morti in un terribile incidenre avvenuto tra Frosinone e Torrice. Secondo msn.com

