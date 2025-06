Terribile incendio allo stabilimento Village di Ostia | persone ancora in spiaggia prima del rogo

Un incendio devastante ha colpito lo stabilimento Village di Ostia, sorprendendo ancora persone in spiaggia prima del rogo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, lavorando tutta la notte per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La comunità si stringe attorno alle vittime e si interroga sulle cause di questo drammatico evento. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti e le testimonianze.

Un incendio √® divampato nella tarda serata di ieri allo stabilimento Village di Ostia. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme, scoppiate quando ancora in spiaggia c'erano diverse persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - stabilimento - village - ostia

Incendio nella cucina dello stabilimento balneare La Marinella di Ostia - Un incendio si è sviluppato questa mattina nella cucina dello stabilimento balneare La Marinella a Ostia.

Incendio nello stabilimento balneare Village di Ostia abbandonato a vandali e clochard. (VIDEO) Vai su X

Furto al Curvone di Ostia: un ladro ruba due zaini a una comitiva e si barrica in un palazzo per sfuggire all’arresto. Bloccato dagli agenti dopo la... Vai su Facebook

Incendio in uno stabilimento balneare ad Ostia. Il locale era stato sottratto ai clan; Incendio a Ostia distrugge uno stabilimento balneare; Ostia, ancora un incendio al Village: fiamme nello stabilimento confiscato ai Fasciani.

Ostia, incendio nello stabilimento Village: le fiamme divampate mentre le persone erano ancora in spiaggia - In fiamme, intorno alle 21 di ieri, lo stabilimento Village sul lungomare Paolo Toscanelli. Secondo msn.com

Incendio in uno stabilimento balneare ad Ostia. Il locale era stato sottratto ai clan - Un nuovo incendio ha colpito lo stabilimento ex Faber Village Beach sul lungomare Toscanelli di Ostia, confiscato anni fa alla criminalità organizzata. Segnala msn.com