Terremoto ai Campi flegrei nessuna criticità segnalata

Tempo di lettura: 2 minuti Non sono state segnalate criticità in seguito alla scossa di magnitudo 3.2 che è stata registrata alle 5 ai Campi Flegrei. Questa mattina su disposizione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura per fare il punto della situazione. Non sono state segnalate criticità e i comuni intervenuti hanno comunque assicurato di essere pronti all’attivazione di aree di attesa e accoglienza in caso di necessità. La funzione sanitaria, si legge in un comunicato, non ha segnalato alcun problema presso gli ospedali dell’area interessata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it