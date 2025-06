Terremoti ai Campi Flegrei vertice in prefettura lunedì controlli nelle scuole aperte per l'esame di maturità

Dopo le recenti scosse di terremoto ai Campi Flegrei, si intensificano i controlli tecnici sugli edifici scolastici aperti per l'esame di maturità. La prefettura ha convocato un vertice lunedì 23, per garantire sicurezza e tranquillità agli studenti. Un’attenzione fondamentale in un momento delicato, affinché il percorso di studi possa proseguire senza rischi, in un clima di massima tutela e calma. Continue to read for updates.

Dopo le ripetute scosse di terremoto, verifiche tecniche sugli edifici scolastici flegrei aperti per l'esame di maturità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

