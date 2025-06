Terra e erba | i sei mesi di Alcaraz da protagonista E alle porte c' è Wimbledon

Da Roland Garros a Wimbledon, Alcaraz si conferma una vera forza della natura, con sei mesi da protagonista e una serie impressionante di risultati. Con 16 vittorie consecutive, ha sorpreso il mondo del tennis, superando il suo massimo in carriera. La sua capacità di dominare su terra e erba lo rende uno dei favoriti per il prestigioso torneo londinese. Ora, i riflettori sono puntati su di lui: l’attenzione è tutta per scoprire cosa riserverà il futuro.

