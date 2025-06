Terni iniziativa ‘Aperidono’ | Un aperitivo in cambio di un gesto solidale Rispondiamo ai bisogni reali del territorio

Vivi un pomeriggio all’insegna della solidarietà a Terni con l’evento “AperiDono” organizzato da Rifondazione Comunista e Palco Communications. Venerdì 4 luglio, a partire dalle 18, unisciti a noi per un aperitivo diverso dal solito: in cambio di un gesto solidale, potrai contribuire a rispondere ai bisogni reali del territorio. Un’occasione speciale per condividere, sostenere e rafforzare il senso di comunità. Non mancare!

La sede del partito di Rifondazione Comunista ospiterà Aperidono ossia: “Un aperitivo in cambio di un gesto solidale”. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 luglio (a partire dalle 18) ed è connotato da solidarietà e partecipazione popolare. Tale evento è stato promosso da Palco Communications. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, iniziativa ‘Aperidono’: “Un aperitivo in cambio di un gesto solidale. Rispondiamo ai bisogni reali del territorio”

